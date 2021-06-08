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Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки

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Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки
Президент Володимир Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з президентом США Джозефом Байденом, а виправлення пресрелізу Офісу Президента щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у коментарі Українській правді.

"Вчора в мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо наприкінці липня в США. Віч-на-віч. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - зазначив він.

Зеленський окремо висловився з приводу слів про ПДЧ у НАТО: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

На його думку, значно важливішою є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Як повідомлялося раніше, Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів.

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Топ коментарі

  • Gal
    Слизьке і брехливе створіння.
  • Ан Мур
    Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
    Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
    «Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
    «Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
    «Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
    «І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
    «Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
    «Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
    «Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
  • Стрелок
    Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки - Цензор.НЕТ 8275
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