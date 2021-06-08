ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+"

Детективи Національного антикорупційного бюро відмовилися від позову щодо відведення прокурора САП Дениса Демківа і попросили суд залишити його без задоволення.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Олійник під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 8 червня.

"Задовольнити заяви старшого детектива Романюка про залишення позову без розгляду", - оголосила суддя Олійник. Клопотання про відмову від позову детективи НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду вранці 8 червня. Суд закрив справу, рішення оскарженню не підлягає.