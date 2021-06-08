Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко

Під час будівництва доріг, крім тендерів на ремонт, проводять окремий тендер на технагляд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю виданню "Факти"

Він зазначив, що незалежний технагляд унеможливлює навіть найменші недотримання запроєктованих норм: "(Шар асфальту) неможливо зменшити навіть на міліметр".

За словами Тимошенка, технаглядом за якістю ремонту і будівництва доріг в Україні нині займаються європейські компанії з гарною репутацією. Наприклад, за якістю будівництва Запорізьких мостів стежать австрійці.

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"Ці компанії ніяк не пов'язані з будівництвом доріг. Це не чиновники і не держструктура. Так що їм не можна дати хабар, щоб потім покласти менший шар асфальту", - підкреслив заступник голови ОП.

Так, Тимошенко заявив, що в процесі президентської програми "Велике будівництво" виконуються великі обсяги середнього або капітального ремонту доріг. При цьому, можна сказати, що це практично нове будівництво, адже ремонтники замінюють усі нижні шари покриття.

Крім того, додав заступник голови ОП, на відремонтованих трасах є гарантійне обслуговування - 5-7-10 років залежно від категорії. Тому підрядник зобов'язаний не лише якісно побудувати дорогу, а й обслуговувати трасу.

"Роботи виконують за сучасними технологіями. До нас ніхто не приділяв такої уваги капітальному або середньому ремонту. Зараз якість - це умова номер один. Усі дороги, зроблені минулого року, благополучно пережили зиму. Багато хто передрікав, що навесні разом зі снігом зійде й асфальт, а ми взагалі не хвилювалися", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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