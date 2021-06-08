Європейське законодавство доволі жорстоке для заробітчан, - експерт

Масштабну злочинну схему з постачання нелегальної робочої сили з України до європейських країн викрили правоохоронці Чехії. Затримали чотирьох українців, яких звинуватили в ухилянні від сплати податків.

"Ця ситуація з нелегалами вона є достатньо розповсюдженою… Там ці люди працюють без належного оформлення. Так, вони дуже сильно ризикують. Так, напевно, є дуже багато випадків, коли їм взагалі не платять, люди можуть втратити свободу і здоров'я", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як повідомляє "Радіо Свобода", люди приїжджали до Чехії на три місяці за туристичними візами. І незаконно працювали на низькооплачуваних роботах за частину зарплати. Решту грошей – привласнювали керівники нелегальної мережі.

"Європейське законодавство є досить жорстким для людей які приїжджають на роботу в Євросоюз. По-перше, роботодавець має заплатити за іноземного працівника під час його офіційного оформлення. І зарплатня, яка виплачена працівнику, оподатковується відповідно до чинного законодавства. Яке діє в тій чи іншій країні", – додає Пендзин.