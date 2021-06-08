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Європейське законодавство доволі жорстоке для заробітчан, - експерт

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Масштабну злочинну схему з постачання нелегальної робочої сили з України до європейських країн викрили правоохоронці Чехії. Затримали чотирьох українців, яких звинуватили в ухилянні від сплати податків.

"Ця ситуація з нелегалами вона є достатньо розповсюдженою… Там ці люди працюють без належного оформлення. Так, вони дуже сильно ризикують. Так, напевно, є дуже багато випадків, коли їм взагалі не платять, люди можуть втратити свободу і здоров'я", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як повідомляє "Радіо Свобода", люди приїжджали до Чехії на три місяці за туристичними візами. І незаконно працювали на низькооплачуваних роботах за частину зарплати. Решту грошей – привласнювали керівники нелегальної мережі.

"Європейське законодавство є досить жорстким для людей які приїжджають на роботу в Євросоюз. По-перше, роботодавець має заплатити за іноземного працівника під час його офіційного оформлення. І зарплатня, яка виплачена працівнику, оподатковується відповідно до чинного законодавства. Яке діє в тій чи іншій країні", – додає Пендзин.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    так шмигаль з сцикуном 500 000 робочих місць створили працюйте.
  • Герхард
    Такое, как изаслуживает.

    Украина при ЗЕ стала территорией беззакония, коррупции и налоговой вакханалии.

    Или ты не согласен тлько с тем, что ЗЕ наркоман? Европейское законодательство довольно жесткое для заробитчан, - эксперт - Цензор.НЕТ 6566
  • Danis Nielsen
    Я живу в Дании , и скажу , что в украинцев такой менталитет , решать все через каких-то решал , вместо того , что бы самим смотреть что написано в законах и общаться с властью .
    Например, каждый украинец может легально работать в Дании , но надо выполнить требования, которые есть в законах . Смотрите законы , выполняете их и зачем тогда решали ?
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