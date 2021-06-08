Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники вночі блокували спробу вивезення з України 50-річним громадянином Словаччини 13 книг початку ХХ століття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність. Їх знайшли під час огляду легкового автомобіля "Volkswagen", яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України їхав 50-річний громадянин Словаччини", - сказано в повідомленні.

Серед інших предметів у салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном.

"Наразі предмети старовини вилучено співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом", - йдеться в повідомленні.

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