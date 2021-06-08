Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Відновлення летовища, збудованого в 1978 році, планують завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість проєкту становить 990 млн грн.
Як розповів президентові голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, заплановано реконструкцію злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, а також ремонт перонів. Буде встановлено нове навігаційне та метеорологічне обладнання.
Зазначається також, що паралельно з цим відбуватиметься реконструкція будівлі терміналу аеропорту. Її вартість – 300 млн грн. Після завершення робіт летовище зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину.
Наразі в аеропорту вже встановлено нове обладнання для обслуговування регулярних рейсів. Це дасть змогу приймати літаки типу A320 та Boeing 737.
"Треба реалізувати ці плани та провести реконструкцію аеропорту", – зазначив Зеленський.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зауважив, що і термінал, і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року. Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов додав, що аеропорт, який перебуває на балансі міста, вже з’єднано з містом маршрутами комунального транспорту.