Китай схвалив використання вакцини Sinovac для дітей від трьох років

Китай схвалив екстрене використання вакцини від COVID-19 для дітей віком від трьох років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник Sinovac повідомив AFP.

"В останні дні вакцина Sinovac була схвалена для екстреного використання у дітей від 3 до 17 років", - сказав він.

При цьому, представник компанії не уточнив, коли діти зможуть почати отримувати щеплення.

Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз уперше схвалив використання вакцини для підлітків від 12 до 18 років.