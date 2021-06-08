Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прийняв з доповіддю про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу країни заступника прем'єр-міністра Юрія Назарова і голову Держкомвоєнпрому Дмитра Пантуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Є низка принципових питань, які ми повинні сьогодні обговорити (може, навіть негласно поки, хоча, загалом, приховувати нічого). Перш за все, хочу сказати про значення ВПК для Білорусі. В силу обставин, що склалися (а вони завжди були у нас непростими, ви це прекрасно знаєте) дуже гостро стоїть питання забезпечення наших Збройних Сил (не тільки армії) сучасним озброєнням. Саме тими видами озброєння, які потрібні для силових структур", - зазначив білоруський диктатор Лукашенко.

При цьому він зауважив, що військово-промисловий комплекс робить пристойний внесок в економіку Білорусі. За його словами, оборонний сектор - це найбільш високотехнологічні виробництва, які можна порівняти тільки з космічними та атомними технологіями.

"Без просунутих технологій неможливо створити сучасну зброю", - додав він.

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Лукашенко також запевняє, що санкційна політика з боку Заходу нібито не вплине на роботу військово-промислового комплексу Білорусі.