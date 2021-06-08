Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну, - Кулеба зустрівся з головою міжнародного комітету Бундестагу Рьотґеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Берліні з главою комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норбертом Рьотґеном для обговорення європейського майбутнього України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Європейське майбутнє України було в центрі нашої дискусії з Норбертом Рьотґеном у Берліні сьогодні. Відмінна зустріч. Приємно знати, що Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини та Європи", - зазначив український міністр.

Зі свого боку Рьотґен запевнив, що Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху.

"Це була велика честь і приємна зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні в Бундестазі! Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху. Право України на самовизначення має поважатися всіма, зокрема і Росією", - зазначив він.

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