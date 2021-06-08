Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував реакцію Росії на нову форму українських футболістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений", - сказав Шевченко на пресконференції після матчу зі збірною Кіпру.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.