Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалася. Тому я задоволений", - сказав Шевченко на пресконференції після матчу зі збірною Кіпру.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.