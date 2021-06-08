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12 років позбавлення волі за держзраду - Офіс Генпрокурора відстояв вирок щодо кримського "судді", який співпрацював з окупаційною "владою"

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12 років позбавлення волі за держзраду - Офіс Генпрокурора відстояв вирок щодо кримського "судді", який співпрацював з окупаційною "владою"
За публічного обвинувачення прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено суддю Ялтинського міського суду АР Крим за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Таким чином, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Святошинського райсуду Києва", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час судового розгляду встановлено, що засуджений у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення окупаційної влади РФ в Криму, а саме безпосередньо брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів.

"Окрім того, після призначення його указом президента РФ на посаду судді так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації він виконував функції представника судової влади держави-агресора для недопущення контролю української влади на території півострова. Також суддя умисно надавав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності", - додали в Офісі Генпрокурора.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    даже не читая, - 100% что "приговор" заочный 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью" - Цензор.НЕТ 8669
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    В Україні навіть державна влада віртуальна,лялькова імітація !!!)))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Зепобеда! Офис генпрокурора "отстоял" естественный приговор. Надо бы офису генпрокурора наконец-то оправдать безвинно сожженного Джордано Бруно. В стране ведь нет прокремлевских граждан (ну кроме девчат-волонтеров, смертельно обидивших зеледента)
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