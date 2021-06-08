Проти коронавірусу вакцинувалися вже понад 184 тисячі педагогів, - Міносвіти

В Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Вважаю, що педагоги відповідально ставляться до власного здоров'я, а також здоров'я інших і, усвідомлюючи ситуацію з поширенням коронавірусу, якомога більше погоджуються на вакцинацію. Адже це дасть можливість безпечно проводити освітній процес, а головне - в очному форматі", - сказав Шкарлет.

Повідомляється, що лідерами з вакцинації педагогів стали Київ (24 тис. 291 осіб) і область (17 тис. 330 осіб), а також Дніпропетровщина (16 тис. 041 осіб), Львівщина (13 тис. 944 людини) і Харківщина (10 тис . 960 осіб).

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