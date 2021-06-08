Представники Кабміну і ВР провели нараду щодо законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ, - Шмигаль

Кабмін спільно з главами парламентських комітетів працює над ухваленням законопроєктів, необхідних для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.