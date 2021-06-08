За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат

Російський адвокат Ігор Бушманов розповів, чим може загрожувати росіянам носіння нової форми збірної України на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання sport24.

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1 КК РФ.

Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блога, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років.

Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінального терміну до чотирьох років", - сказав Бушманов.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.