Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим

5 97640
Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим
Позиція України залишається незмінною: дніпровська вода потече лише в деокупований Крим.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті "Кримської платформи".

"Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій - і Кримського півострова, і окремих районів у Донецькій і Луганській областях", - наголосив речник МЗС України.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" припустив, що Україна може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води у тимчасово окупований Крим "тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії". "(...) наприклад, воду в Крим можна обмінювати на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах", - зазначив Арестович.

Також читайте: Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Українці вважають саме так, вода в Крим тільки після деокупації Криму.
    Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
    В них інші цілі, завдання.
  • POWER 15b00d0a
    Только агентура РФ может предлагать воду в Крым вернуть. И их нужно арестовывать и на 15 лет тюрьмы за гос измену!
  • Igr 44
    это было понятно с самого начала. а люся просто никто и зовут ее никак.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини