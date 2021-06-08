Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим

Позиція України залишається незмінною: дніпровська вода потече лише в деокупований Крим.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті "Кримської платформи".

"Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій - і Кримського півострова, і окремих районів у Донецькій і Луганській областях", - наголосив речник МЗС України.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" припустив, що Україна може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води у тимчасово окупований Крим "тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії". "(...) наприклад, воду в Крим можна обмінювати на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах", - зазначив Арестович.

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