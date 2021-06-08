За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню

У Мінську засудили місцевого жителя до примусового лікування в психіатричній лікарні за образу Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Мінська.

У повідомленні зазначається: "В рамках справи в суді вирішувалося питання про застосування до жителя столиці Н. примусових заходів безпеки і лікування.

Діяння Н. охоплювали наклеп щодо Президента Республіки Білорусь, його публічну образу, поєднану з обвинуваченням в особливо тяжкому злочині, а також публічну образу представників влади в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а судді - в зв'язку зі здійсненням правосуддя".

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Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі. Але спеціальна комісія постановила, що підсудний страждає на психічний розлад і не усвідомлює "реального характеру і суспільної небезпеки своїх дій".

Жовтневий районний суд направив жителя Мінська в психіатричну лікарню на примусове лікування.

Як відомо, цей вид покарання активно застосовувався за радянських часів і отримав назву "каральна психіатрія".