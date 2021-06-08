НАБУ притягало до кримінальної відповідальності 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів влади і 65 суддів, - Ситник

За час роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до кримінальної відповідальності були притягнуті 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади та понад 65 суддів, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Якщо говорити коротко про ті результати, які були досягнуті спільно прокурорами, детективами і вже суддями, то за той короткий проміжок часу, який ми існуємо, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади, понад 65 суддів. Це, думаю, є величезною проблемою для політичної еліти і, відповідно, це викликає певну реакцію у вигляді спроб якимось чином зупинити цю роботу. Ці спроби стосуються не тільки Антикорупційного бюро, а взагалі антикорупційної системи", - сказав Ситник на конференції "Democracy in action: Zero corruption conference" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив спроби позбавити його посади тим, що, незважаючи на те, що пройшло вже багато часу після Революції Гідності, створення антикорупційних органів, політична еліта не готова до того, що в країні функціонує система, яка притягає до відповідальності за корупцію, "незалежно від того, де ти працюєш, до якої політичної сили належиш і яку посаду обіймаєш".

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"За шість років роботи ми направляли свої запити про міжнародну допомогу в 75 країн світу. Можна тільки уявити масштаб української корупції та кількість країн, які якимось чином були причетні до корупційних потоків. Традиційно, найбільше ми направляємо запитів у Німеччину, Велику Британію, США, Латвію та інші країни", - пояснив Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що за кордоном заарештовано більше ніж $ 120 млн, 8 млн євро, більше ніж 3 млн швейцарських франків.

"Це серйозні суми, які можна було б повернути в Україну", - вказав він.

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