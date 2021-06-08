У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті"

Держдума РФ ухвалила проєкт заяви про засудження законопроєкту президента України Володимира Зеленського, оскільки документ не зараховує росіян до корінних народів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

"Державна дума розглядає внесений президентом України законопроєкт як образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України", - йдеться в тексті заяви.

Крім того, Держдума звертається до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи, парламентів країн - членів ЄС "із закликом засудити здійснену в Україні спробу розділити її населення на "корінне" і "некорінне", яка може мати найсерйозніші наслідки для самого існування України як держави".

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

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