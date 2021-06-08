Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос"

Білоцерківське відділення партії "Голос" припиняє своє існування.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на останні дії очільників партії Голос, а саме:

- повну узурпацію влади керівником партії;

- прийняття кон’юнктурних рішень, що протирічать засадам і принципам партії;

- відмову чути голос осередків партії зі всієї України;

- відверте саботування вирішення проблем, які назріли в "Голосі";

- намагання керівництва партії позбутись небажаних членів партії і відверті репресивні методи керуванння;

- небажання йти на зустріч здоровому глузду і намагатися подолати внутрішні проблеми;

- абсолютне несприйняття конструктивної критики дій деяких членів партії,

ми змушені повідомити вас про те, що Білоцерківський осередок партії "Голос" припиняє своє існування.

Ми, команда дієвих і небайдужих людей, які не звикли лишатися осторонь проблем громадянського суспільства, у свій час побачили у декларованих цінностях партії "Голос" можливість впливати на політичні процеси у державі, не переступаючи при цьому через свої особисті принципи та не зраджуючи своїм цінностям.

Втім, як виявилось, для керівництва партії "Голос" такі цінності лише декларувались на папері та голосно озвучувались керівником політсили.

Ми намагались, зі свого боку, в будь-який спосіб і засобами вплинути на процес розпаду у середині партії, але на нас, наші думки і наші прагнення не зважали, продовжуючи робити те, що ми вважаємо категорично неправильним і неприпустимим.

Ми вдячні тим членам партії "Голос", які увесь цей час ставились до нас з повагою та розумінням і співпрацювали з нами, але ми занадто цінуємо свою репутацію, напрацьовану роками кожним із членів нашого осередку, тому вважаємо за краще припинити свою роботу від імені партії Голос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Але!!! Ми не припиняємо працювати на благо громади, як кожен окремо, так і однією командою.

З якими б підводними каменями ми не зустрілися на нашому громадському і політичному шляху – ми працюватимемо на благо Білоцерківської територіальної громади та України й надалі плідно співпрацюючи з іншими вихідцями з Голосу.

Ми поруч ... Ми працюємо ... Ми разом ... Тому що нам не все одно !!!"- заявив Москаленко.





Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.