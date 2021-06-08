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За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК

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За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК
Понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації, за рік виявлено майже пів мільярда гривень незадекларованих активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков на конференції Democracy in action: Zero corruption. Conference у вівторок.

"Система декларування в Україні довела свою ефективність: понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації. Лише за останній рік ми виявили майже пів мільярда гривень незадекларованих активів. Уже на сьогодні ми разом з антикорупційною прокуратурою, з НАБУ заявили два позови про конфіскацію необґрунтованих активів, тобто тих, які вказані в декларації, проте не підтверджені доходами", - сказав Новіков.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Смени методичку, скучноВАТО от таких комментов. Развивай фантазию, например как Рогозин запускает из танка микросхему для затыкания дыры в корпусе на российском модуле МКС.
  • Гыг с Вами
    кацапа,дуй в тайгу...а то ее всю вырубят,пока ты тут с сивочолым борешься.
    ты нефкурседела. По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 5051
  • Гыг с Вами
    та звідкіля в кацапа правда? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1408брешеш знов.та у брітанський флаг закутався,шоб ***** атата не зробило за несанкціонований вихід у тирнет
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