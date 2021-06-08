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Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство

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Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що для нього спокій і релігійна згода важливіші за те, що може статися в результаті рішень суду з питання перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, питання перебуває в судах. Навіть якби я хотів впливати на рішення суду - цього робити не варто. Для мене особливо важливо, коли ми проводимо діалог із главами церков, збереження толерантної ситуації, яка на сьогодні склалася", - зазначив міністр.

Ткаченко зауважив, що будь-які "драматичні рухи" в цьому питанні, як і в питанні мови, можуть збурити суспільство та зумовити хвилі підтримки або протестів з того чи іншого боку.

"На сьогодні для мене важливо, що процес діалогу між церквами відбувається. Він іноді, особливо коли йдеться про УПЦ, непростий, але спокій і релігійну злагоду ми зберігаємо. Для мене це важливіше, ніж те, що може статися в результаті рішень суду", - наголосив Ткаченко.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    И взял Он пять шашлыков и два лаваша, поднял глаза к небу, благословил и преломил шашлыки и дал журналистам. И когда ели журналисты, сказал Он им: примите, вкушайте шашлык, это тело мое, ибо из баранины он.
  • Ksenia VB
    А чого так бояться правди ?
  • Чайка Київ
    Чмошне, за вас вже все зробили. Не шукай відмазки. Виконай Закон.
    "Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, йдеться на сайті голови держави"
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