Ткаченко про перейменування УПЦ МП: Будь-які "драматичні рухи" можуть сколихнути суспільство

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що для нього спокій і релігійна згода важливіші за те, що може статися в результаті рішень суду з питання перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, питання перебуває в судах. Навіть якби я хотів впливати на рішення суду - цього робити не варто. Для мене особливо важливо, коли ми проводимо діалог із главами церков, збереження толерантної ситуації, яка на сьогодні склалася", - зазначив міністр.

Ткаченко зауважив, що будь-які "драматичні рухи" в цьому питанні, як і в питанні мови, можуть збурити суспільство та зумовити хвилі підтримки або протестів з того чи іншого боку.

"На сьогодні для мене важливо, що процес діалогу між церквами відбувається. Він іноді, особливо коли йдеться про УПЦ, непростий, але спокій і релігійну злагоду ми зберігаємо. Для мене це важливіше, ніж те, що може статися в результаті рішень суду", - наголосив Ткаченко.

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