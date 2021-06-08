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В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

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В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ
У вівторок, 8 червня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Раніше в рамках глобального механізму COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

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Топ коментарі

  • Alexey Z 029175b8
    Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
    "Дію" не предлагать.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
  • Антип61
    Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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