В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

У вівторок, 8 червня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату.