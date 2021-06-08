На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер. ФОТО

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото уламків ракети "Бук", яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив засновник порталу Bellingcat Елліот Хіггінс.

"На суді по MH17 в даний час демонструють частини ракети "Бук", знайдені на уламках літака... Суддя описує всі докази, що свідчать про те, що знайдені уламки відповідають ракеті "Бук" 9М38М1, яку привіз (з Росії, - ред.) конвой 53-ї бригади", - зазначив Хіггінс.

Чотири уламки ракети були знайдені свідком у справі про катастрофу MH17. За словами судді, після дослідження уламків і фрагментів, експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК "Бук".









Ці фотографії були оприлюднені під час судового засідання.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.