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У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол

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У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол
Єгипет, згідно з прогнозами, в 2021 році відвідає близько 8 млн іноземних туристів, з них близько 1,5 млн українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.

"В основному українці вибирають Шарм-Ель-Шейх, Хургаду, пляжні готелі, звідки вирушають максимум в одноденну пізнавальну поїздку - побачити піраміди і основні визначні пам'ятки Каїра", - зазначив посол.

За його словами, українцям активно пропонуються й інші туристичні продукти.

"Ми пропонуємо відвідати різноманітні історичні пам'ятки, чотириденні круїзи по Нілу з Луксора в Асуан, нові зони для водних видів спорту, віндсерфінгу. Крім того, на заході пустелі є унікальні мінеральні води і сольові озера, корисні для оздоровлення. Цього року українці почали звертати увагу на такі атракції", - додав дипломат.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Чартерів в Хургаду і Шарм не було і не нема . Літали через Каїр або Александрію , потім шість годин автобусом - ще те "задоволення". Багато літали через Білорусь - тепер і це маршрут УСЬО !!!! Так шо в "родную говень" , гаспада ...
  • violator
    кто за чем едет . если за сервисом то да Турция лучше . а если понырять то однозначно Египет
  • Envoy
    Я не в их числе . В Турции в десять раз лучше . Может быть немного дороже за качественный отдых .
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