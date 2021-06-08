Затримано чиновника Податкової служби Дніпропетровської області, який вимагав хабаря в кількох підприємців, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР в Полтаві затримали начальника одного з відділів управління з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби у Дніпропетровській області, який вимагав хабаря у підприємців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець погрожував компаніям з різних сфер бізнесу створенням штучних перешкод, якщо вони не будуть сплачувати "щомісячну данину". У разі відмови податківець обіцяв організувати позапланові перевірки, призупинити їхню діяльність або призначити чималі штрафи.

4 червня 2021 року під час одержання чергового "платежу" податківця затримали.

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Він мав при собі 350 тис. гривень які, ймовірно, отримав раніше від інших підприємців.

Перевіряється можлива причетність до злочинної схеми інших податківців регіону.

"Затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - наголошується в повідомленні.



