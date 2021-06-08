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"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина"

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"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина"
"Слуга народу" Максим Бужанський прокоментував смерть ветерана дивізії "Галичина", учасника збройного підпілля ОУН Ореста Васкула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналнардепа.

"Зворушливий некролог чергового померлого есесівця на "Цензорі". Нічого не соромиться ніхто, так і пишуть, есесівець, все нормально, мовляв, пам'ятаємо, сумуємо. На мою думку,  чудовим видається напередодні 80-ї річниці Бабиного Яру", - зазначив Бужанський.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 8 червня, помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер ветеран дивізії "Галичина" Орест Васкул. ФОТО

Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Когда уже будет некролог российского коллаборанта Бужанского?
  • Влад Olsen
    Эта Тварь украинофобская еще хлебало открывает..
  • violator
    не сцы Бужанский . когда ты **** сдохнешь ( хотелось бы поскорей ) про это напишут все
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