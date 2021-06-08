Електричка на смерть збила людину на станції "Караваєві Дачі" в Києві, - Нацполіція

Потерпілий переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг, який наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний чоловік помер на місці. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи та працівники інших профільних служб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 15.00 години до столичної поліції надійшло повідомлення про загибель невідомого чоловіка на залізничній станції "Караваєві Дачі". Для встановлення обставин події на місце виїхали слідчо-оперативні групи районного управління поліції та група главку з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг, який наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний потерпілий помер на місці.

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Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі поліцейські з’ясовують обставини цього інциденту та проводять усі необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде надано правову кваліфікацію події".

У столичному ДСНС наголосили, що "Негайно до місця події були направлені рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.



