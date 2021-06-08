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Серед країн НАТО немає консенсусу з приводу вступу України, - заступник голови Альянсу Джоане

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Серед країн НАТО немає консенсусу з приводу вступу України, - заступник голови Альянсу Джоане
Серед країн - членів Північноатлантичного альянсу немає консенсусу щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це під час конференції Democracy in Action 7 червня повідомив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"НАТО - організація з 30 країн, які приймають рішення завдяки консенсусу. Щоб прийняти рішення, (про надання Україні ПДЧ) ми маємо прийти до консенсусу. З цього питання консенсусу поки немає", - зазначив Джоане.

Він додав, що НАТО під час саміту 14 червня випустить спеціальну заяву, в якій підтвердить прихильність політиці "відкритих дверей" і прагненню України і Грузії стати членами Альянсу.

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Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    Нужен статус союзника США вне блока НАТО и пусть потом жабоеды с немчурой и мадьярами грызут друг другу и ***** зады.
  • Панас Стець
    шо ты мелешь, дурачок? Молдова никаким боком не решает по поводу ПДЧ для Украины, Румуния вчера выступала с объяснением как у них все туго было с вступом в НАТО и желала успехов Украине.
  • 18c49ed2
    Еще сильнее нужно поругаться с Румынами и Молдовой. Украсть еще кого нибудь. Потом еще дольше не назначать нашего представителя в НАТО. И на последок снова отложить принятие необходимых законов.
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