Серед країн НАТО немає консенсусу з приводу вступу України, - заступник голови Альянсу Джоане

Серед країн - членів Північноатлантичного альянсу немає консенсусу щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це під час конференції Democracy in Action 7 червня повідомив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"НАТО - організація з 30 країн, які приймають рішення завдяки консенсусу. Щоб прийняти рішення, (про надання Україні ПДЧ) ми маємо прийти до консенсусу. З цього питання консенсусу поки немає", - зазначив Джоане.

Він додав, що НАТО під час саміту 14 червня випустить спеціальну заяву, в якій підтвердить прихильність політиці "відкритих дверей" і прагненню України і Грузії стати членами Альянсу.

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