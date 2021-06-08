До друку пішов двотомник експерта Лукашевича про трагедію МН17

У книзі "Трагедія МН17. Правда і брехня" 1008 сторінок, 1814 ілюстрацій і 368 QR-кодів, що ведуть на відео і документи. Видання буде доступно в електронному та в паперовому варіантах.

Про це авіаційний експерт Вадим Лукашевич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"1 008 сторінок. 1814 ілюстрацій. 368 QR-кодів, що ведуть на відео і документи. 2043 посилання на першоджерела. 813 імен. 6 етапів вичитування, включно з 4 етапами вичитки верстки. Після першої вичитки верстки було враховано 2830 зауважень і доповнень, за підсумками другої - ще 553, після третьої - 98. У фінальний варіант верстки було внесено 14 змін, і перед відправкою до друкарні - включено ще 3 доповнення. Ми доповнювали, покращували і шліфували верстку практично до останньої хвилини перед передачею в друкарню", - розповів Лукашевич про свою книгу.

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Тепер автор і видавництво збираються активувати понад дві тисячі посилань на першоджерела для електронної версії та підготувати до розсилки відеоматеріали й авторські ілюстрації.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.