Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін

Міжнародні експерти не дали пройти на наступний етап конкурсу на керівника САП фавориту Банкової Андрію Костіну, тепер керована з ОП частина комісії зриває продовження відбору.

Про це пише в Facebook голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сімка Татарова зриває конкурс, бо кандидати ОП не пройшли етап доброчесності і вилетіли зі змагання. Контрольовані Банковою члени комісії зривають кворум: зірвали вчора, зірвуть сьогодні і готуються зірвати завтра, і післязавтра теж", - зазначає активіст.

За його словами, один із семи делегованих Радою членів не ходить, а щоб не було кворуму - достатньо, щоб не прийшли ще двоє.

"План офісу Зеленського такий: підвісити обрання відсутністю кворуму, щоб виграти час, за який зірвати весь конкурс через суд. З відповідними позовами туди побіжать кандидати Банкової. Наразі етап доброчесності пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ (Олександр Клименко). Якщо інших кандидатів не пропустять, Клименко виграє конкурс на керівника САП автоматично. Після етапу доброчесності, голосувань комісії НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО - лише виставлення балів. За сумою цих балів переможець визначається АВТОМАТИЧНО. Тож Банкова взялася будь-якою ціною зривати конкурс, який її ставленики (Костін і Войтенко пролетіли і який, схоже, виграє незалежний детектив НАБУ. Ще й той, який Татарова доганяє", - зазначає Шабунін.

Він упевнений, що це "паскудство" може вплинути на переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Для посольства США (та інших країн G7) - чесний конкурс на керівника САП є одним з ключових маркерів адекватності Зеленського, його спроможності тримати власне слово. Вкотре Банкова ставить під удар партнерство з Західними союзниками заради бажання контролювати антикорупційну інфраструктуру", - констатує Шабунін.

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Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.

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Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.