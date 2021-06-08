Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА
Про це повідомляють у Запорізькій ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Плавкран вже спущений на воду і почав рух до Запоріжжя. З огляду на рух проти течії, час у дорозі може зайняти близько 7 днів.
Пошкодження "Захарій" отримав на початку травня, зачепивши підводну скелю під час руху від Споруди №10 до Кривої Бухти новим обхідним судноплавним фарватером.
Повернувшись до Запоріжжя, LK-800 відразу ж має приступити до установки чотирьох секцій прогонової будови вантового мосту, які за час його ремонту вже були зібрані на будмайданчику в районі Кривої Бухти.
Одночасно роботи тривають і на інших будмайданчиках мостового комплексу. Так, на будівництві балкового мосту вже розпочався третій етап поздовжнього насування металоконструкцій на 96 метрів. Він має завершити перекриття найдовшого в Україні 128-метрового прогону.
Нагадаємо, в 2021 році в Україні мають відремонтувати і побудувати щонайменше 150 мостів і штучних споруд, а також 6500 км доріг державного та місцевого значення.