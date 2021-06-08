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Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА

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Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА
У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації від коронавірусу для жителів окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Херсонської ОГА.

"Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м.Генічеськ. Наразі Міністерством охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В області для цієї мети визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac", - говориться в повідомленні.

Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:

  1. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
  2. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
  3. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
  4. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
  5. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
  6. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а жители херсонской обл.... где могут свободно вакцинироваться?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А може нехай ці житєлі йдуть на йух? Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3497
  • Sharl
    и конечно даже без очереди? а своих жителей области вы уже провакцинировали??? шо за фигня ляшко? может нам всем в крым переехать к путлеру, чтобы потом на всякую халяву в Украину подъезжать? учиться в вузах пожалуйста, медицина - будь ласка?, закордонные паспорта и безвиз - без проблем, пенсии, соцвыплаты, документы справки и т.д. какая то куйня творится - и гандоны из бамбаса и крысчане -предатели оказывается для нашей влады гораздо желаннее и приятнее чем пересичные жители Украины.... зельц шо ты творишь???
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