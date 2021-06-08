Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ

Держава гарантує другу дозу вакцини всім, хто отримав перше щеплення. Тільки після її отримання людину можна вважати повністю вакцинованою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга доза вакцини має бути введена через:

✔️Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21 день

✔️CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів

✔️Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів", - сказано в повідомленні.

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У МОЗ обіцяють, що для вакцинації другою дозою запросять телефонним дзвінком на той номер, який людина після першого щеплення залишила як контактний. Ті, хто вакцинувався в центрах масової вакцинації, там же отримають і другу дозу. А у тих, кому перше щеплення організував роботодавець, він же відповідає і за організацію другого.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі!" - підкреслили в міністерстві.

Більше про вакцинацію можна дізнатися за тел. контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua





