Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаємо увагу, що для створення цього повідомлення були використані особисті дані осіб, які зараз проходять службу в лавах Збройних Сил України. Цей та інші інформаційні вкидання, розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах, мають на меті створити в суспільстві атмосферу зневіри і сумнівів у можливостях українських захисників протистояти агресору", - повідомили в Міноборони.
У військовому відомстві закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися інформацією з достовірних джерел.
"Українські воїни щодня демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації", - підкреслили в міністерстві.