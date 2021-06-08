Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони

3 39645
Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони
У мережі Інтернет російські окупанти поширюють фейкові документи про нібито низький морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України, залучених до операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що для створення цього повідомлення були використані особисті дані осіб, які зараз проходять службу в лавах Збройних Сил України. Цей та інші інформаційні вкидання, розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах, мають на меті створити в суспільстві атмосферу зневіри і сумнівів у можливостях українських захисників протистояти агресору", - повідомили в Міноборони.

У військовому відомстві закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися інформацією з достовірних джерел.

"Українські воїни щодня демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації", - підкреслили в міністерстві.

Читайте також: Данілов закликає українські ЗМІ не сприяти поширенню російських фейків: "Найкраща наша зброя - правда"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    Нормально все с морально психологическим состоянием у пацанов на передке , со своими созваниваюсь пару раз в неделю.. Они даже не злопамятные , просто злые на Осла и память у них хорошая , а когда это тупорылое мудило сдохнет от передоза , то праздновать будут куда круче , чем если бы ***** сдох.
  • Zelya Vsyo
    Лучший ответ на подобные фейки ВСУ давали в 2014- первой половине 2019-го.
    Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6847
  • Шрек Баблокат
    и по укомплектованности там со штатом и с оружием очень неплохо..
    и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
    а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
    и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини