Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN

Американський телеканал CNN отримав запис телефонної розмови Андрія Єрмака з колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані й американським дипломатом Куртом Волкером. Розмова відбулася в червні 2019 року. Єрмак тоді обіймав посаду радника президента.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Телефонний дзвінок, за даними телеканалу, тривав 40 хвилин. Говорив в основному Джуліані. Волкер - підтакував, Єрмак - погоджувався.

Адвокат Трампа озвучив Єрмаку низку теорій змови, згідно з якими попереднє українське керівництво в 2016 році втрутилося в хід виборів президента США з метою не дати перемогти Трампу.

Джуліані наполягав, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні. "Все, що нам потрібно від президента (Зеленського. - Ред.) - це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена повинна бути припинена ... Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно".

Читайте також: Я не лобіюю "Північний потік-2", це неправда, - Волкер

Він обіцяв, що якщо Зеленський зробить таку заяву, відносини між Україною і США значно покращаться. Єрмак погоджувався. "Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою. І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти і детально обговорити всі питання, все це розслідування, яке ви перерахували в нашій розмові", - сказав Єрмак.

"Я впевнений, що Зеленський це скаже", - додав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані і Волкера про те, щоб Зеленський згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

В Офісі президента вважають, що Єрмак у розмові з Джуліані не перетнув кордон дипломатії, - про це в коментарі "Укрінформу" заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Андрій Борисович поводився абсолютно достойно, прекрасно розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих політиків і ситуація загалом. Головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії. Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити наміри Джуліані. Однак, Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагалися втягнути", - зазначив Подоляк.