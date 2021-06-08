Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності"

США хотіли би побачити реальні результати щодо конкретних реформ в Україні перед тим, як президенти Джо Байден і Володимир Зеленський можуть зустрітися в Білому домі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує цілий перелік сфер, у яких для України важливо добитися прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему – функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд; корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним; а також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - зауважив держсекретар США.

Таким чином він відповів на запитання сенатора Кріса Мерфі, чого хотіла би побачити американська сторона перед запланованим візитом президента Зеленського до Білого дому.

Читайте також: Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

Блінкен підкреслив, що "агресія з боку корупційних сил" всередині України є таким же нагальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії. Він зауважив, що навіть якщо в Україні приймається гарне законодавство для боротьби з корупцією, цього недостатньо, оскільки воно має ще практично втілюватися.

"Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності, що надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу", - наголосив глава Державного департаменту США.