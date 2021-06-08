"Плівки Медведчука": НАБУ звернулося в СБУ, - Ситник
Про це журналістам розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Ми звернулися в СБУ з листом з проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їх використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ - ред.) робили записи відповідно до законодавства", - сказав Ситник.
В СБУ ці слова Ситника поки не прокоментували. Раніше в спецслужбі заявляли, що перевіряють достовірність опублікованих записів.
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв'язки з російськими чиновниками і бойовиками.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.