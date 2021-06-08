Участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів ЄС, зокрема Мішель, Домбровскіс і Боррель, - МЗС

Участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів Європейського союзу. Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Про "Кримську платформу", зокрема, йшлося під час переговорів Міхаеля Зіберта, керуючого директора з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності та першої заступниці голови МЗС України Еміне Джапарової.

"Головною темою зустрічі стала взаємодія України і ЄС щодо запуску і подальшого функціонування "Кримської платформи", підготовки до її установчого саміту в Києві 23 серпня", - уточнили в МЗС.

Міхаель Зіберт запевнив в активній підтримці ЄС цієї ініціативи як важливого інструменту посилення міжнародних зусиль із деокупації Криму.

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Зазначається, що сторони також обговорили ситуацію з безпекою на тлі триваючої російської агресії, а також боротьбу з масштабними дезінформаційними кампаніями і гібридними атаками з боку РФ проти України і Євросоюзу.

Перша заступниця міністра відзначила небезпеку нової ескалації з боку Росії, в разі здійснення якої ЄС повинен бути готовий до оперативного та предметного реагування.

"Джапарова привернула увагу представника ЄС до критичної ситуації з правами людини в окупованому Криму і закликала Євросоюз застосувати проти представників російської окупаційної адміністрації Глобальний правозахисний режим санкцій", - повідомили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що експертну мережу "Кримської платформи" представили в Києві. До її складу увійшли представники громадських організацій і правозахисники.