Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука
Скандали в ОП
Офіс президента відредагував слова Байдена про членство України в НАТО. Українська сторона повідомила, що Байден у розмові із Зеленським заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО. Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку. Після цього в ОП виправили повідомлення. Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що "Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки".
І це не єдиний пов'язаний з ОП і США скандал.
CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані і Волкера, що відбувся в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака вмовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори в США в 2016 році на стороні Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув кордон між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".
Свіжі рейтинги
Згідно зі свіжим опитуванням КМІС, 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко. При цьому більше половини українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін.
У рейтингу партій розклад сил такий: "СН" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%.
Нові "плівки Медведчука"
Журналісти "Бігус інфо" опублікували фінальну частину "плівок Медведчука" - прослуховування телефонних розмов кума Путіна з ватажками терористів "Л/ДНР" і чиновниками Кремля. Із записів випливає, що Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисне затягував обмін полонених. НАБУ звернулося через публікацію плівок в СБУ з проханням передати їм ці записи.
Обшуки у прихильників Шарія
СБУ провела обшуки у прихильників проросійського пропагандиста Шарія - засновників громадської організації "Партія Шарія". У спецслужбі повідомляють, що обшуки проводили у тих, хто поширював агітаційні матеріали, спрямовані на зміну кордонів України і порушення конституційного ладу.
Арестович говорить про воду в Крим в обмін на поступки Кремля
"Воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити?" - сказав він. У МЗС після цього заявили, що позиція України залишається незмінною, і вода потече тільки в деокупований Крим.
Суд відмовився розглядати позов Філарета про ліквідацію УПЦ КП
Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП. Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ Церкви і держави.
Росія просить, щоб УЄФА заборонила форму українських футболістів
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з заявою про те, що в формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.
На День Незалежності буде парад з авіацією і салютом
Кабмін затвердив план заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України. У Києві будуть концерт, парад, проліт авіації й артилерійський салют. Також заплановані виставка озброєнь на Михайлівській площі, проходження катерів і проліт авіації на Дніпрі.
В Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.