На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш

На переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу питання обміну полоненими заморожене до зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Реалістично потрібно говорити, що навіть цей процес (обмін полоненими. - Ред.), який, здавалося б, гуманітарно стосується всіх сторін, дуже прив'язаний до політики. На жаль, рішення приймаються навіть не на рівні ТКГ, а вирішуються в якихось навколополітичних сферах або на вищому політичному рівні ... Я принаймні завжди чекав якихось серйозних рішень з цього питання від "нормандської четвірки", або від прямих домовленостей, які можуть бути між Росією і Україною на вищому рівні контактів. Але, знову ж таки, поки немає зустрічі Байдена з Путіним, всі процеси були загальмовані, в тому числі і це питання", - сказав Гармаш.

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Учасник переговорів стосовно Донбасу висловив надію, "щоб Росія продемонструвала добру волю і перед зустріччю все-таки поміняла когось із людей".

"Може, завтра за підсумками ТКГ я зможу говорити більш оптимістично. На сьогодні у мене немає причин для оптимізму з цього питання", - зазначив він.