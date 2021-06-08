Чиновника Держгеокадастру затримано під час одержання 400 дол. хабаря в Запоріжжі, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста одного з відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.