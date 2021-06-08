Чиновника Держгеокадастру затримано під час одержання 400 дол. хабаря в Запоріжжі, - ДБР. ФОТО
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Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста одного з відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Чиновник за 400 доларів обіцяв громадянину видати документи і довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки", - сказано в повідомленні.
Працівники ДБР затримали співробітника Держгеокадастру під час одержання хабаря.
Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.