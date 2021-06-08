Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".
Під час засідання 8 червня суд з'ясовував, із якої установки було збито "Боїнг", звідки саме запускали ракету, а також яка роль у цьому чотирьох підсудних.
"Експерти заявили, що ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених із зенітно-ракетної установки "Бук". Жодне з виявлених пошкоджень не вибивається із цієї картини й не могло бути завдане жодною іншою, легшою чи важчою зенітно-ракетною системою ", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгейс.
На засіданні також продемонстрували фото частини корпусу ракети, випущеної по літаку.
"У частині лонжерона літака було виявлено металевий уламок. Фрагмент був вивчений фахівцями, і вони дійшли висновку, що він відповідає затвору пластини ракети з установки" Бук ", - зазначив Стейнгейс.
Після заслуховування висновків експертів суд оголосив перерву до 9 червня.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.