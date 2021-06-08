У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У Харкові ввечері у вівторок, 8 червня, в районі проспекту Гагаріна стався вибух. За попередніми даними, невідомий кинув гранату.

Першими про вибух повідомили місцеві Telegram-Паблік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вибух. Гагаріна, 38. Біжать хлопці і просять викликати швидку", - повідомляється в одному з місцевих телеграм-каналів.

"Неподалік від місця події була дитина, яка з переляку побігла у двори, зараз її шукають. За словами очевидців, сталася бійка в компанії молодих хлопців, потім один із них кинув у натовп гранату", - повідомляється в іншому телеграм-каналі.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили факт вибуху.

"Постраждали три особи, медики надають допомогу на місці події. ... Зловмисника затримали, зараз із ним працюють поліцейські", - сказано в повідомленні.



