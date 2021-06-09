В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі

США вже відновили санкції проти 9 ключових білоруських компаній, які фінансують режим Лукашенка. В українських підприємств є лише 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі.

Про це заявив експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"21 червня у Люксембурзі Європейський Союз теж прийме економічні санкції щодо Білорусі. А яка ж буде реакція українських підприємств, які співпрацюють з цими дев’ятьма компаніями? Очевидно, вони мали би переорієнтуватись на інші ринки, інакше стануть токсичними", - заявив експерт.

Відповідно, додає експерт, Україна має якнайшвидше запровадити ідентичні санкції проти Мінська, інакше вітчизняні підприємства, які ведуть діяльність з білоруськими, потраплять під так звані вторинні санкції.

Ці обмеження, за його словами, передбачають блокування валютних рахунків та інші заходи проти компаній, які торгують з підсанкційними білоруськими підприємствами, надають їм транспортні послуги чи є їхніми підрядниками.

"Отже, українські підприємства, що співпрацюють з білоруськими "спонсорами режиму Лукашенка" автоматично стають "токсичними" та приреченими на вторинні санкції та відмову міжнародних партнерів укладати угоди з такими підприємствами", - говорить Семенюк.

Він також нагадав, що ймовірно Європейський Союз застосує санкції до тих самих підприємств, до яких вже діють санкції США.

Україна поки ввела обмеження по польотах: закрила свій повітряний простір для білоруських літаків і припинила з країною авіасполучення. Економічні санкції наразі ще обговорюються, проте в українського бізнесу є 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі, підсумував Семенюк.

Нагадаємо, з 3 червня Міністерство фінансів США поновило дію санкцій щодо 9 білоруських підприємств, які підозрюються у фінансуванні режиму Лукашенка. Це Білнафтохім, Білнафтохім США, Нафтан, Білоруський нафтовий торговий дім, Білшина, Гродно Азот, ГродноХімволокно, ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Полоцьк-Скловолокно".

4 червня Європейський Союз заборонив білоруським літакам приземлятись в аеропортах ЄС, більше обмежень оголосять після люксембурзької зустрічі очільників МЗС.