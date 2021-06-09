Байден продовжив санкції проти Білорусі

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжила санкції проти влади Білорусі ще на рік.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії і політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в офіційній заяві.

У Білому домі нагадали, що санкції проти Білорусі діють із 2006 року. Обмежувальні заходи були запроваджені через підрив демократичних процесів та інститутів Білорусі, "що проявилося у фундаментально недемократичних виборах". Крім того, в Білорусі порушувалися права людини, відбувалися політичні репресії, включно із затриманнями і зникненнями громадян, і процвітала корупція, вважають у США.

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