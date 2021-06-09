Олігархи і політики досі впливають на правоохоронні органи в Україні, - ексагентка ФБР Грінвей

Правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків, що позначається на їхній роботі. ФБР не завжди вдається знайти в Україні надійних партнерів для збору доказів.

Про це колишня старша агентка ФБР Карен Грінвей заявила на міжнародній конференції "Демократія в дії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коломойський та інші олігархи упродовж двадцяти років впивали на роботу правоохоронних органів в Україні через змову та корупцію", - сказала вона.

За її словами, нині Генеральна прокуратура "то успішно, то неуспішно розслідує справи проти високопосадовців, а також олігархів". Щоб працювати незалежно, Генпрокуратура має бути повністю політично незалежною, але вона такою не є, вважає еспертка.

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"Як агентка американського ФБР я не мала партнерів в Україні, аби збирати необхідні матеріали для багатьох справ", - зазначила Грінвей. Правоохоронні органи США, за її словами, не могли покладатися на українських партнерів, оскільки ті не мали політичної підтримки, аби виконувати свою роботу належним чином.

Водночас Грінвей зазначила, що Національне антикорупційне бюро України демонструє значні успіхи, при цьому керівникові НАБУ Артему Ситнику доводиться "витрачати стільки ж часу на боротьбу зі щоденними нападками на його організацію з боку політиків, як і на керівництво роботою слідчих та детективів".

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