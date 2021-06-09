Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив"

Розмова Андрія Єрмака і Рудольфа Джуліані в червні 2019 року відбувалася в умовах "ідеального шторму".

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягнути кінцевої мети - захистити національні інтереси", - написав Кулеба.

Він вважає, що в 2019 році Україну інтенсивно намагалися залучити у внутрішню політику США. І наше завдання тоді полягало в тому, щоб зберегти підтримку обох американських партій - Демократичної та Республіканської.

"Це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США", - підкреслив Кулеба.

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Кулеба вважає, що Зеленському та Єрмаку тоді вдалося не дати втягнути Україну у внутрішні американські розборки і при цьому "не побити горщики" з тодішньою американською адміністрацією.

"Саме ці маневри дозволили нам уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися. І зовсім іншою була б зараз тональність та зміст нашого діалогу з США. А може його б і взагалі не було", - вважає Кулеба.

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Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".





