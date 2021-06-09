Кулеба після переговорів у Німеччині про "Північний потік-2": "Ніщо остаточно не погоджено"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом. Окремою темою стали загрози російського газогону "Північний потік-2"", - йдеться в повідомленні.
Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" та подальше функціонування Нормандського формату.
Крім того, Кулеба звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.
"У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо "Північного потоку-2" та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина - це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - пояснив Кулеба.