Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook

За результатами дослідження, проведеного на Facebook, Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, і це є результатом не лише впливу з боку РФ і окупованих територій, а й "тіньового" використання мереж проти політичних опонентів усередині країни.

Про це заявила менеджерка з питань публічної політики Facebook у Центральній і Східній Європі Катерина Крук на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кілька тижнів тому ми оприлюднили доповідь про CIB (Coordinated Inauthentic Behavior – Скоординована неавтентична поведінка)... Ми підтвердили, що Україна є ціллю для (інформаційних маніпуляцій) Росії або зазнає таких атак з мереж, дислокованих на непідконтрольних уряду територіях України. Між тим, в Україні є ще одна велика проблема - це стосується також відкритих мереж, що у більшості випадків належать політичним партіям, публічним особам або PR-агентствам", - сказала представниця Facebook.

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За її словами, на такі мережі, зокрема ті, діяльність яких Facebook припинив за принципами власної корпоративної політики, витрачалися величезні кошти.

"Одна з таких мереж, яку ми зупинили, витратила понад 1,5 мільйона доларів. Одна з політичних партій витратила на таку мережу понад 200 000 доларів... Згадані мережі використовуються політичними партіями переважно проти політичних опонентів", - сказала Крук.

Вона зауважила, що поширення відвертої дезінформації часто пов’язане з корупцією, причому навіть не з прямими її формами.

За словами представниці Facebook, положення корпоративної політики, що застосовується платформою проти поширення дезінформації, можна охарактеризувати трьома словами: "видаляти, обмежувати, інформувати". Зокрема, компанія видаляє інформацію, яка може бути шкідливою для здоров’я або створювати небезпеку "офлайн", що було широко поширеним явищем торік, під час глобального спалаху пандемії. У цьому питанні Facebook співпрацювала з ВООЗ та іншими міжнародними організаціями для аналізу інформації та протидії різного роду конспірологічним теоріям.

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"Щодня ми видаляємо близько мільйона фейкових акаунтів просто в той момент, коли вони створюються. Є також так звані акаунти тролів, за якими стоять реальні люди, але приховують свою ідентифікацію і цілі", - зауважила Крук.

За її словами, другий напрямок – обмеження інформації, тобто з хибної інформації, що з’являється на платформі, негайно видаляється певна частина. Для аналізу та оцінки достовірності того чи іншого повідомлення переглядається величезний обсяг даних, для чого Facebook використовує послуги близько 80 партнерів по усьому світові, які проводять перевірку фактів більш ніж 60 мовами. Таких партнерів Facebook має і в Україні.

Водночас, зауважила Крук, Facebook як технологічна платформа не може видаляти всю хибну інформацію, однак може позначати підозрілу або маніпулятивну інформацію спеціальним індексом.

"Ми перевірили та позначили минулого року більш як 50 мільйонів одиниць контенту, і у 95 відсотках випадків люди більше не зверталися до них. Таке означення - дійсно дуже потужний інструмент, який дозволяє людям розпізнавати хибну інформацію і помічати її на інших платформах, а також засвідчує, що люди реагують на такі попередження", - наголосила Крук.