В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1385 нових випадків зараження, 6962 особи одужали
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В Україні зафіксовано 1385 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"9 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1385 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 756 осіб;
летальних випадків – 77;
одужало – 6962 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 25 344 особи,
методом ІФА – 11 463 особи,
експрес-тестами – 23 813 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 218 039 осіб;
одужало – 2 108 684 особи;
летальних випадків – 51 410;
проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях", - розповіли в МОЗ.